Atriz que faz ´Virgem Maria´ em filme falta à estréia Um novo filme sobre o nascimento de Jesus teve sua estréia mundial no Vaticano neste fim de semana, mas sem a presença de sua atriz principal - uma adolescente que ficou grávida. Cerca de 7 mil pessoas assistiram à The Nativity Story, no Salão Paulo 6.º, usado para missas dominicais quando não são feitas a céu aberto, e viram a atriz neozelandesa Keisha Castle-Hughes, de 16 anos, no papel de Virgem Maria. O namorado de Keisha, pai do bebê, tem 19 anos de idade. O correspondente da BBC em Roma, David Willey, disse que a notícia da gravidez não foi bem recebida no Vaticano. Mas um porta-voz do Conselho Papal da Cultura afirmou que não se esperava que a atriz fosse uma santa, apenas que desempenhasse bem o seu papel. A atriz, cujo filho deverá nascer em meados do ano que vem, se disse empolgada com a gravidez, dizendo que fez o filme "em um estado de graça". O papa Bento 16 também não compareceu à estréia, pois se preparava para sua visita à Turquia. A renda da estréia será revertida para a construção de uma escola na cidade de Mughar, no norte de Israel, onde vivem crianças drusas, muçulmanas e cristãs. Itália O filme foi realizado no sul da Itália e no Marrocos. Parte dele foi rodada no mesmo local usado pelo ator e diretor americano Mel Gibson para o controvertido A Paixão do Cristo, na região italiana de Mantera. Ele foi produzido pela companhia americana New Line Cinema, que realizou a trilogia O Senhor dos Anéis. O filme entra em cartaz nos Estados Unidos e na Itália em dezembro. Keisha Castle-Hughes nasceu na Austrália, mas mudou-se com a família para a Nova Zelândia quando tinha quatro anos. Sua mãe é uma maori, aborígene da região, e seu pai, australiano. Castle-Hughes se tornou cidadã neozelandesa em 2001. Ela foi indicada para o Oscar de Melhor atriz por sua interpretação em Encantadora de Baleias, de 2002.