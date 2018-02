Atriz Penélope Cruz espera levar o Oscar para casa A atriz Penélope Cruz agradeceu nesta sexta-feira ao cineasta Woody Allen e à Academia de Hollywood por estar entre as cinco finalistas para o Oscar de melhor atriz pelo filme "Vicky Cristina Barcelona". "Está nomeação é uma honra e significa muito para mim. Sinto uma infinita gratidão pela Academia e Woody Allen por me darem esta oportunidade, e fazer parte deste maravilho grupo de atores", disse a atriz em comunicado. Com 34 anos, a atriz de Madri competirá na categoria com Amy Adams e Viola Davis por "Doubt", Taraji P. Henso, de "O curioso caso de Benjamin Button", e Marisa Tomei por seu papel em "O Lutador". A interpretação de Cruz de uma mulher temperamental chamada Maria Elena, junto com Javier Bardem, Scarlett Johansson e Rebecca Hall, já rendeu a atriz três prêmios da crítica nos Estados Unidos, embora tenha perdido o Globo de Outo para a atriz Kate Winslet na semana passada. Cruz tornou-se em 2007 a primeira atriz espanhola indicada ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em "Volver", de Pedro Almodóvar. (Reportagem de Raquel Castillo)