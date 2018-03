Atriz Nicole Kidman dá à luz uma menina

Da Redação com Associated Press,

A atriz Nicole Kidman e seu marido, Keith Urban, deram as boas-vindas nesta segunda-feira, 7, em Nashville, nos Estados Unidos, à sua primeira filha juntos, segundo informou a revista People. Em nota, o representante de Keith Urban confirmou a notícia e afirmou que "mãe e bebê estão bem". A menina se chamará Sunday Rose Kidman Urban. Segundo o porta-voz do cantor country, Urban estava junto da atriz na hora do parto. Trata-se da primeira filha biológica de Nicole, cuja gravidez foi anunciada em janeiro. A atriz tem mais dois filhos adotados com seu ex-marido, o ator Tom Cruise: Isabella, de 15 anos, e Connor, de 13 anos. Cruise pediu o divórcio de Nicole abruptamente em fevereiro de 2001, após dez anos de casamento, alegando diferenças irreconciliáveis. Nicole e Keith casaram-e em uma cerimônia discreta em Sydeny, na Austrália, em 25 de Junho de 2006. Moram em Nasville, e nos últimos dias, antes do nascimento de sua primeira filha, o casal não interrompeu sua rotina que incluiu um café quente pela manhã e exercícios leves na academia à tarde. "Ela nunca esteve tão feliz e saudável", disse uma amiga da família. "Nicole está radiante e curtindo esse momento de montar sua nova casa com Keith em Nashville."