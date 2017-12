Atriz Milla Jovovich dá à luz uma menina

A atriz Milla Jovovich deu à luz no sábado, 3, uma menina chamada Ever Gabo Anderson, no centro médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, conforme informou sua agente Laura Brass no domingo, 4. A atriz é casada com Paul Anderson, produtor da série Resident Evil. Anderson e Milla se conheceram nas filmagens de Resident Evil em 2002. A atriz estrelou o filme seguinte da série, escrita e produzida por Anderson. Milla, de 31 anos, foi casada anteriormente com o ator Shawn Andrews e com o cineasta francês Luc Besson, que a dirigiu em O Quinto Elemento.