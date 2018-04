Atriz Meryl Streep visita Parlamento britânico

A atriz de 61 anos, premiada com o Oscar, será a protagonista de "The Iron Lady", filme sobre os dias que antecederam a Guerra das Malvinas, de 1982 -- um conflito em que a Grã-Bretanha repeliu uma invasão argentina do território remoto no oceano Atlântico sul, disputado pelos dois países.

A vitória na guerra ajudou Thatcher a elevar seus índices de popularidade, após a recessão do início dos anos 1980, contribuindo para a vitória eleitoral de seu partido, o Conservador, na eleição de 1983.

Aclamada por suas atuações em filmes como "O Franco-Atirador", "Kramer vs. Kramer" e "Entre Dois Amores", Streep assistiu à sessão de Perguntas ao Primeiro-Ministro, um evento semanal em que o primeiro-ministro, que no momento é David Cameron, é submetido a um interrogatório.

(Reportagem de Matt Fallon)