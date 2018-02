Atriz Kim Novak recebe diagnóstico de câncer no seio

A veterana atriz de Hollywood, Kim Novak, foi diagnosticada com câncer de mama, mas os médicos dizem que ela tem boas chances de recuperação, segundo informou seu agente Sue Cameron ao site da revista Hollywood Repórter.

A atriz de 77 anos, que protagonizou o famoso filme de Alfred Hitchcock, "Vertigo" ao lado de Jimmy Stewart, detectou o câncer no início "durante uma mamografia de rotina e está fazendo tratamento", disse Cameron.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Seus médicos dizem que ela tem uma fantástica forma física e deve se recuperar muito bem", acrescentou. Kim, que vive com seu marido no Oregon, fez uma rara aparição em Hollywood em julho passado para lançar uma coleção de DVDs com seus trabalhos no cinema, segundo informou o Los Angeles Times.