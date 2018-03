Atriz Jessica Chastain domina bilheterias na América do Norte A atriz Jessica Chastain superou Mark Wahlberg, Arnold Schwarzenegger e outros quando seu filme de baixo orçamento "Mama" liderou as bilheterias dos cinemas da América do Norte no fim de semana. De quebra, o filme indicado ao Oscar "A Hora Mais Escura", em que ela também participa, ficou com a segunda posição.