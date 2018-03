Atriz indiana Sridevi Kapoor morreu afogada em uma banheira

Após investigação, a polícia de Dubai apontou que a estrela de Bollywood Sridevi Kapoor, que morreu no fim de semana aos 54 anos, se afogou em uma banheira do hotel onde estava hospedada.

A morte da atriz, sábado à noite no emirado, provocou uma avalanche de homenagens de artistas e políticos indianos.

Sridevi Kapoor foi encontrada sem vida no sábado em seu hotel. Ela estava no Golfo para o casamento de um de seus sobrinhos.

"A morte da atriz indiana Sridevi ocorreu como consequência de um afogamento na banheira do seu quarto de hotel, após uma perda de consciência", anunciou no Twitter a polícia de Dubai, com base no informe da autópsia. As primeiras informações atribuíram o óbito a um ataque cardíaco.

A morte inesperada de Sridevi ocupava nesta segunda-feira as primeiras páginas dos meios na Índia, onde se espera o retorno de seus restos a Mumbai.

Após o anúncio da morte, centenas de pessoas se reuniram diante da casa da atriz no bairro de Lokhandwala, em Mumbai, e a polícia foi mobilizada.

Sridevi, cujo nome verdadeiro era Shree Amma Yanger Ayappan, iniciou a carreira no fim dos anos 1960, com apenas quatro anos.

Sua carreira em Bollywood começou em 1979. Atuou em quase 300 filmes, incluindo Chandni, Mr India, Mawali e Tohfa.

Era casada com o produtor Boney Kapoor, com quem teve duas filhas.