Atriz Glenne Headly morre aos 62 anos

A atriz americana Glenne Headly, indicada duas vezes ao Emmy, morreu na noite de quinta-feira, 8, aos 62 anos, informou nesta sexta-feira, 9, o site da revista Variety.

"Com grande tristeza confirmamos o falecimento de Glenne", indicaram seus representantes em um comunicado, sem precisar a causa da morte.

"Pedimos que seja respeitada a privacidade da família neste momento difícil", acrescentaram.

A intérprete, com ampla experiência na televisão, cinema e teatro, era conhecida principalmente pelo seu papel de Tess Trueheart em Dick Tracy (1990), ainda que o reconhecimento artístico chegou com as duas indicações ao Emmy em 1989 por Os Pistoleiros do Oeste e em 1997 por Marcas do Silêncio.

Atualmente, a atriz rodava a série cômica Future Man, com produção da Sony Pictures Television.

"Nos entristece a repentina perda de Glenne Headly. Enviamos nossas mais profundas condolências para a família e amigos. Era um talento incrível. Teremos saudades", sustentou a Sony.

Headly nasceu em 13 de março de 1955 em New London (Connecticut), deu os seus primeiros passos no teatro dentro do grupo de Chicago Steppenwolf Theatre Company. Ali conheceu o ator John Malkovich, com quem se casou em 1982. O casal se divorciou seis anos depois.

A atriz atuou em Como Não Perder Essa Mulher, Dick Tracy, Os Safados e fez participações em outras séries como Plantão Médico, Lei e Ordem e Monk: Um Detetive Diferente.

Glenne Headly era casada com Byron McCulloch e deixa um filho, chamado Stirling. EFE