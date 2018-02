Atriz Gina Lollobrigida ganha estrela na Calçada da Fama

A lendária atriz italiana Gina Lollobrigida foi homenageada na quinta-feira, 1º, com uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, para celebrar meio século como uma das mulheres mais icônicas do mundo.

A ganhadora do Globo de Ouro, de 90 anos, atuou em cerca de 60 filmes, mas seu ponto alto foi quando protagonizou com Humphrey Bogart o longa de John Huston de 1953, intitulado O Diabo Riu por Último.

"O que posso dizer? Estou muito emocionada. Não esperava, depois de tantos anos, voltar aqui e ter todo esse amor", disse Lollobrigida, falando em inglês. "Fui muito mimada nos Estados Unidos, inclusive quando vim pela primeira vez e fiz o primeiro filme com (os estúdios) MGM, com Frank Sinatra. Lembro que me trataram como uma rainha. Nunca vou esquecer", acrescentou.

Tiziana Rocca, diretora-general do festival em cartaz Filming on Italy, em Los Angeles, descreveu Lollobrigida como uma "lenda", com uma "carreira espetacular".

A atriz também é muito conhecida por sua atuação no filme americano de 1956 Trapézio, no qual atuou com Burt Lancaster e Tony Curtis.

Nascida Luigina Lollobrigida em Subiaco, Itália, em 4 de julho de 1927, na juventude foi modelo e participou de concursos de beleza. Em 1947, terminou em terceiro no Miss Itália.

Sua filmografia inclui, entre outros, os filmes A Mulher mais Bela do Mundo, Vênus Imperial, Buona Sera, Mrs. Campbell, Ousadia de Valente, Mulher de Palha, Quando Setembro Vier, Amor à Italiana, O Corcunda de Notre Dame, Salomão e a Rainha de Sabá e Hotel Paradiso.

Na década de 1970, Lollobrigida interessou-se pelo fotojornalismo e hoje se dedica à fotografia e à escultura.