Atriz Emma Watson vai estudar literatura na universidade

Teresa Ribeiro, do estadao.com.br,

Emma Watson vai estudar literatura na Brown University, segundo informa a Paste Magazine. A Hermione da série Harry Potter que chega aos 19 anos quando o sexto filme da saga, O Enigma do Príncipe, entra em cartaz estourando as bilheterias de todo o mundo, conta que vai se dedicar ao anonimato dos bancos escolares.

Meses atrás Emma aguardava respostas de várias universidades, como Cambridge, no Reino Unido, ou mesmo Harvard, mas agora a atriz britânica confirmou que vai mesmo estudar na Brown University, nos Estados Unidos. Na entrevista, ela fala sobre sua paixão pelos livros "a literatura é a minha maneira de escapar do estresse. Eu sempre tenho vários livros comigo, por isso nem me pergunte qual está na minha cabeceira neste momento".

Emma admite que vai ser reconhecida na universidade, afinal dos 11 aos 18 anos ela esteve nos filmes da série Harry Potter, ao lado do astro Daniel Radcliffe (Harry Potter) e do ator Rupert Alexander Lloyd Grint (Rony). "Suponho que será inevitável, pois muitos dos estudantes devem ter visto os filmes nesses anos todos, mas eu espero que isso dure um tempo curto e depois eu seja conhecida como 'Emma Watson, a estudante britânica', mais do que 'Emma Watson, a estrela dos filmes de Harry Potter' ".

Um alento para os fãs é que Emma admite que os estudos não devem afastá-la indefinidamente das telas e lembrou quetambém se interessa muito por moda. "Gosto de fazer fotos, porque os fotógrafos me olham de maneiras muito diferentes".