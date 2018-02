Atriz Emma Stone será a nova namorada do Homem Aranha

A atriz Emma Stone, de 22 anos, que já foi vista em filmes como "Zumbilândia" e "A Mentira", fará o papel feminino principal - a personagem Gwen Stacy - no filme de ação e aventura com lançamento previsto para 2012, anunciou a Columbia Pictures nesta terça-feira.

O anúncio do estúdio confirmou relatos de fontes anônimas, ouvidas no dia anterior, sobre o envolvimento de Stone na retomada do filme com o popular personagem.

Stacy era uma personagem coadjuvante nas histórias em quadrinhos originais do "Homem Aranha". Ela apareceu em "Homem Aranha 3", mas foi representada por Bryce Dallas Howard. No próximo filme do "Homem Aranha" ela terá status de personagem principal.

Emma Stone é atriz desde a infância, no Arizona. Em Hollywood, nos últimos anos ela tem sido vista como uma das jovens atrizes em ascensão, às quais vale a pena prestar atenção.

Seus papéis vêm ganhando importância, desde filmes feitos para a TV, como "The New Partridge Family", até sucessos como "Superbad - É Hoje". Ela participou de vários filmes que devem chegar aos cinemas em 2011 e 2012.

Uma série de três filmes "Homem Aranha" anteriores, com Tobey Maguire como Peter Parker e Kirsten Dunst como sua namorada, Mary Jane Watson, terminou em 2007, depois de arrecadar 2,5 bilhões de dólares nas bilheterias do mundo todo.

Em janeiro, contudo, a Sony desistiu de fazer "Homem Aranha 4" e, em lugar disso, decidiu relançar a série, levando Peter Parker de volta ao colégio e contratando um novo ator para representá-lo.

Em julho o papel de Peter Parker/Homem Aranha foi dado ao pouco conhecido Andrew Garfield, e a produção do novo filme em 3D começa em dezembro, com previsão de chegar aos cinemas em 3 de julho de 2012.

Garfield vem sendo elogiado por sua atuação em "A Rede Social", sobre a fundação do Facebook, que está fazendo sucesso nos EUA.