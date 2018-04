Atriz de Mad Men perdeu joia avaliada em US$ 850 mil durante Globo de Ouro

LOS ANGELES - Christina Hendricks, atriz da série Mad Men, viveu um momento dramático na cerimônia de entrega do Globo de Ouro, no último domingo, 15, após perder uma joia avaliada em US$ 850 mil, informou nesta terça-feira, 18, o jornal The New York Post.

A empresa suíça Chopard emprestara à atriz um conjunto exclusivo de pulseiras e brincos para a cerimônia de entrega do prêmio, uma prática habitual neste tipo de evento.

Uma das pulseiras, que aparentemente não estava devidamente fechada, se desprendeu do braço da atriz enquanto passava pelo tapete vermelho nos instantes anteriores à gala.

Christina só se deu conta da perda após o início da cerimônia, mas o serviço de segurança contratado pela organização a impediu de abandonar o auditório do Beverly Hilton Hotel, onde aconteceu a entrega do Globo de Ouro, antes de o evento chegar ao fim.

Segundo fontes do The New York Post, a atriz implorou para que os seguranças a deixassem sair e explicou que havia perdido uma pulseira de diamantes que posteriormente teria que ser devolvida ao dono.

Por fim, a pulseira apareceu e foi devolvida "em perfeito estado" a Chopard, segundo informaram os representantes da joalheria.