Atriz de 'Lust, Caution' é banida na China HONG KONG (Hollywood Reporter) - A atriz Tang Wei, estrela do filme "Lust, Caution", foi banida da mídia chinesa devido à sua performance no sensual drama de Ang Lee, de acordo com informações da imprensa local. Um comunicado interno da Administração Estatal de Rádio, Filme e Televisão da China (SARFT) teria sido enviado a todas as redes televisivas e jornais impressos da China na quinta-feira à noite, decretando que um novo comercial de televisão da empresa de produtos cosméticos Pond's, estrelando Tang, deveria ser proibido imediatamente. Todos os anúncios impressos e conteúdos que apresentavam a atriz também deveriam ser retirados de circulação. O comunicado não dava razão para a proibição. O acordo de Tang com a Pond's foi divulgado com o valor de 6 milhões de yuan (843 mil dólares). Nenhum agente de Tang ou da SARFT estava disponível para comentários. Em uma declaração de 7 de março chamada "Reafirmação das diretrizes de censura", a SARFT informou a todas as grandes instituições de cinema, transmissão e grupos governistas que estava renovando suas proibições em "conteúdos lascivos e pornográficos". Também renovava as proibições de conteúdos que "mostrem atos promíscuos, estupro, prostituição, relações sexuais, perversidade sexual, masturbação e órgãos sexuais masculinos ou femininos e outras partes íntimas". Entretanto, o anúncio público, publicado no site da SARFT, não mencionou especificamente o filme "Lust, Caution" ou a atriz Tang Wei. Além disso, todos as premiações na China foram aconselhadas a excluir Tang e os produtores de "Lust, Caution" de suas listas de convidados. "Lust, Caution" é o primeiro grande filme de Tang, de 28 anos. Ela foi elogiada por críticos particularmente devido às intensas cenas de sexo com o companheiro de cena Tony Leung Chiu-wai. "Lust, Caution" causou polêmica na China tanto pelo conteúdo sexual como pelo político, ambos provocativos. Alguns turistas chineses viajaram a Hong-Kong durante o feriado nacional de primeiro de outubro para assistir à versão completa do filme. O longa arrecadou 6,2 milhões de dólares, o maior arrecadamento de um filme chinês em Hong-Kong em 2007. (Reportagem de Karen Chu)