Atriz de 'Juno' estará em 1o filme dirigido por Drew Barrymore A atriz Ellen Page, estrela de "Juno", vai atuar em "Whip It!", que será o trabalho de estréia da atriz Drew Barrymore na direção, informou na quarta-feira o jornal Daily Variety. Page, 20 anos, fará uma texana adolescente que vive sendo pressionada a inscrever-se em concursos de beleza. Mas acaba se encontrando quando entra para um time de "roller derby" feminino, uma espécie de hóquei sobre patins no gelo. "Mal posso esperar para arrasar sobre rodinhas!", teria dito a atriz canadense em comunicado. Orçado em 10 milhões de dólares a serem pagos pela financiadora independente Mandate Pictures, o filme começará a ser rodado no verão americano deste ano. De acordo com o Daily Variety, é provável que Ellen Page filme outro trabalho antes disso. A atriz vem ganhando elogios comerciais e da crítica pelo papel-título de "Juno", o de uma grávida adolescente e piadista. O filme já rendeu cerca de 72 milhões de dólares na América do Norte. A previsão é que a comédia, que também foi financiada pela Mandate, receba algumas indicações para o Oscar. As indicações para o Oscar serão anunciadas na próxima terça-feira.