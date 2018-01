Atriz de ´Jardineiro Fiel´ ganha o Oscar A atriz Rachel Weisz, de ´O Jardineiro fiel´, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Em seu discurso, ela agradeceu ao diretor do filme, o brasileiro Fernando Meirelles. As outras atrizes indicadas eram Amy Adams, por ´Junebug´; Catherine Keener, por ´Capote´; Frances McDormand, por ´Terra Fria´; e Michelle Williams, por ´O Segredo de Brokeback Mountain´. O prêmio foi apresentado por Morgan Freeman, que ganhou um Oscar no ano passado, por sua interpretação em ´Menina de Ouro´. Antes de Weisz, o ator George Clooney havia sido agraciado com o Oscar de ator coadjuvante, por ´Syriana´; ´as Crônicas de Nárnia´ ganharam o Oscar de maquiagem; ´Memórias de uma Gueixa´, e ´King Kong´ conquistara o prêmio de efeitos especiais. Também foram premiados os curta-metragens, dramático e de animação, além da animação de longa-metragem, onde o vencedor foi ´Wallace e Gromit, a Batalha dos Vegetais´.