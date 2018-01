Atriz de <i>Kill Bill</i> é presa por dirigir embriagada A atriz Vivica A. Fox, conhecida por suas atuações em filmes como Independence Day e Kill Bill: Volume 1, foi detida por suspeita de dirigir embriagada em Los Angeles, informou a polícia na quarta-feira. Vivica, de 42 anos, foi detida na noite de terça-feira numa via expressa em seu utilitário esportivo Cadillac depois de passar por uma viatura policial. Ela ia a 129 quilômetros por hora, 24 quilômetros acima da velocidade máxima permitida. De acordo com o boletim de ocorrência da Patrulha Rodoviária da Califórnia, ela se mostrou incapaz de permanecer na pista correta da rodovia. Depois de ser detida, a atriz foi reprovada em um teste de sobriedade, e um teste no "bafômetro" indicou que o teor de álcool em seu sangue estava acima do limite legalmente permitido, de 0,08%. Ela foi autuada por dirigir sob o efeito de álcool e liberada em seguida. Ainda não foi marcada uma data para seu comparecimento diante de um tribunal. Vivica Fox está sendo vista no momento no drama de televisão Missing, da rede de TV a cabo americana Lifetime, e recentemente participou do popular concurso de dança na TV Dancing With the Stars.