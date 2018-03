Atriz de Harry Potter Emma Watson vai para a universidade

A atriz Emma Watson, a Hermione da versão cinematográfica saga Harry Potter, de J.K. Rowling, vai seguir carreira universitária. Segundo o site E! On line, ela mesma revelou por meio do Twitter que foi aprovada para estudar em Yale. Veja também: Emma Watson, atriz de Harry Potter, desponta entre as estrelas Segundo o site, há notícias de que Emma, que atuou na saga dos 11 aos 18 anos, ao lado do astro Daniel Radcliffe (Harry Potter) e de Rupert Alexander Lloyd Grint (Ron), foi aceita também em Cambridge, no Reino Unido, e que estaria aguardando resposta de Harvard também. Mas ainda não há confirmação sobre qual universidade ela vai realmente cursar. Caso se decida por Yale, Emma Watson vai entrar na lista de célebres atores hollywoodianos que estudaram lá, como a recordista de indicações ao Oscar Meryl Streep, Jodie Foster, Sigourney Weaver, Frances McDormand, Edward Norton, Christopher Lloyd, entre outros.