Atriz de "Harry Potter" diz que está com problemas amorosos A atriz Emma Watson, que interpreta a personagem Hermione Granger na saga "Harry Potter", revelou que com a fama e o sucesso é quase impossível conseguir um namorado. Emma, de 16 anos, afirmou que não tem tempo para namorar. A atriz está filmando atualmente o quinto filme da série, "Harry Potter e a Ordem da Fênix", em Londres. "As pessoas me dizem, ´Ah, deve ser tão fácil para você ter namorados. Eles devem fazer fila para te procurar´. Mas a realidade não é tão fácil", disse Emma para a imprensa. "Suponho que ou os garotos se sentem intimidados por mim, e fecham sua guarda, ou até mesmo riem de mim. Não sei. É como andar em um terreno minado. É estressante e terei que esperar. Talvez alguém me encontre", acrescentou.