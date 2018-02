Atriz de 'Friends' é condenada a pagar ex-agente

A Corte Superior de Los Angeles condenou, na quarta-feira, a atriz Lisa Kudrow, a Phoebe Buffay da série Friends, a pagar US$ 1,6 milhão a seu ex-agente, Scott Howard, por quebra de contrato. Segundo Howard, que trabalhou com Lisa de 1991 até 2007, havia um acordo verbal com a atriz segundo o qual ele teria direito a 10% de seus ganhos na comédia da NBC. Mas a atriz, que participou da série de 1994 a 2004, sustenta já ter pago mais de US$ 11 milhões a Howard antes de o contrato ser cancelado, em 2007. O advogado da atriz, Gerald Sauer, diz que vai recorrer da sentença.