Atriz de "Encantadora de Baleias" está grávida, aos 16 anos A neozelandesa Keisha Castle-Hughes, de 16 anos, indicada em 2002 ao Oscar de melhor atriz por sua atuação no filme "Encantadora de Baleias", está grávida, segundo anunciou nesta terça-feira a imprensa local. A rede "One News" informa que o pai é Bradley Hull, de 19 anos e namorado da atriz desde 2003. A artista dará à luz entre março e abril de 2007. Antes disso, vai trabalhar em "Hey, Hey It´s Esther Blueburger", longa que deve começar a ser filmado no fim de outubro. Os produtores acreditam que a gravidez não prejudicará a filmagem. O representante de Keisha, Karen Kay, não acha que a notícia possa atrapalhar a futura carreira de sua cliente. "Ela é uma grande atriz na Nova Zelândia e não vejo razão para que não continue assim", disse. Rawiri Paratene, que interpretou seu avô em "Encantadora de Baleias", lembrou que os pais de Keisha Castle-Hughes também eram muito jovens quando ela nasceu, e que por isso ajudarão e apoiarão a filha. A notícia também provocou a reação do Governo da Nova Zelândia, que está em campanha para prevenir a gravidez entre as adolescentes. Jackie Edmond, diretora de Planejamento Familiar, disse que a atriz poderia se tornar um modelo para as jovens mães, mas alertou para a possibilidade de que outras meninas de sua idade sigam seu exemplo.