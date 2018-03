Atriz de 'Educação' estrelará remake de 'My Fair Lady'

A jovem atriz britânica Carey Mulligan, indicada ao Oscar deste ano por seu papel no filme "Educação", interpretará à florista de rua Eliza Doolitlle na nova versão cinematográfica do musical "My Fair Lady", revelou hoje a roteirista do remake, a também atriz Emma Thompson.

Em entrevista à "BBC" por ocasião do seu mais novo filme ("Nanny McPhee e as Lições Mágicas"), Emma falou de seu novo projeto e da participação de Mulligan, que muitos já apontam como a "nova Audrey Hepburn", protagonista do primeiro "My Fair Lady".

A veterana atriz admitiu que Carey dará vida à emblemática florista que um professor de fonética, após uma aposta, tenta transformar em uma dama da alta sociedade.

Emma disse ainda que ainda não foi escolhido o ator que fará o professor Henry Higgins, embora um dos fortes candidatos ao papel seja o inglês Hugh Grant.

A esse respeito, a roteirista do remake confessou que adoraria ver Grant encarnando o personagem. Mas ressaltou que nada foi oficialmente fechado até o momento.