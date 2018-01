Atriz de Desperate Housewives homenageada por colegas A atriz Felicity Huffman, do seriado "Desperate Housewives", foi surpreendida, no tapete vermelho que leva ao Kodak Theatre, onde ocorrerá a cerimônia do Oscar, pela apresentação de um clipe de vídeo no qual é homenageada pelas demais atrizes que protagonizam a série. Felicity está indicada ao Oscar de atriz principal, pelo papel de um transexual em Transamérica. Já o ator Jake Gyllenhaal, que interpreta um dos caubóis homossexuais de "O segredo de Brokeback Mountain" - filme pelo qual concorre ao Oscar de ator coadjuvante - foi interrompido por uma entrevistadora que quis saber qual a pergunta que ele está cansado de ouvir sobre seu desempenho no filme, que envolve várias cenas apaixonadas como o ator Heath Ledger. Gyllenhaal respondeu que a questão mais reprisada é "sobre o beijo".