Atriz de '10.000 a.C.' fará filme de Heitor Dhalia LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Camilla Belle, uma das estrelas do sucesso internacional "10.000 a.C.", vai voltar às suas raízes brasileiras para atuar no drama "À Deriva". Falado em português, o filme tem como protagonista uma garota de 14 anos que descobre as infidelidades de seu pai (Vincent Cassel) ao mesmo tempo em que vive seu próprio despertar sexual. Belle fará uma jovem que tem um caso com o pai da protagonista. O filme será lançado no Brasil em 2009. Heitor Dhalia vai dirigir a partir de seu próprio roteiro. Belle, que fala português e espanhol, nasceu nos Estados Unidos e é filha de mãe brasileira. O épico pré-histórico "10.000 a.C." arrecadou 85 milhões de dólares na América do Norte e quase 145 milhões no resto do mundo.