Atriz chinesa Bai Ling é multada por tentativa de furto nos EUA

A atriz chinesa Bai Ling, presa no mês passado por tentar furtar uma loja no Aeroporto Internacional de Los Angeles, foi condenada a pagar uma multa de US$ 200 na quarta-feira, 5, após se declarar culpada. Fontes judiciais informaram que no último dia 13 de fevereiro a atriz foi pega por um funcionário de uma loja do aeroporto da cidade enquanto furtava duas revistas e um pacote de pilhas. Os objetos, segundo a polícia, somavam o valor de US$ 16. A atriz, de 37 anos, já trabalhou em várias produções cinematográficas, entre elas O Corvo e Justiça Vermelha.