Atriz Caitlin O’Heaney denuncia Val Kilmer por agressão no set de 'The Doors'

Mais uma atriz veio a público expor situações de violência em ambiente profissional em Hollywood: dessa vez, Caitlin O’Heaney (que acabou tendo que trabalhar em outra área) denunciou o ator Val Kilmer de agredi-la em uma audição para o filme The Doors, de Oliver Stone, e com o diretor presente na cena. O caso ocorreu em 1989, e as partes fizeram um acordo para a não divulgação da história.

Em reportagem do Buzzfeed americano, a atriz disse que falou agora porque as denúncias de mulheres contra Harvey Weinstein lhe deram coragem para fazê-lo. O caso também levou atenção para os acordos judiciais que foram feitos ao longo dos anos, apontados como outra forma de silenciar as mulheres e perpetuar a violência.

O’Heaney mostrou à reportagem do site um boletim de ocorrência da época, o acordo confidencial assinado por ela, pelo ator e pelo diretor, e um cheque de US$ 25 mil.

A atriz disse que participou do teste para ser a personagem feminina principal do filme (que acabou com Meg Ryan). O teste seria de uma cena em que ela discute com o Jim Morrison de Val Kilmer. Durante a audição, o ator lhe deu um soco na cara e a jogou no chão, de maneira inesperada. "Stone ficou lá o tempo, rindo", disse.

"Eu fui para o meu carro e chorei por 20 minutos", contou. Um mês depois, ela registrou o boletim de ocorrência.

O advogado do ator e do diretor na época disse agora que tem acompanhado as notícias recentes, mas que "esse não é um caso parecido, tenho certeza".

A diretora de elenco do filme, Risa Bramon Garcia, que também estava no momento do teste, considera a reação de O'Heaney "exagerada". Ela disse que havia avisado a todos os atores que poderia haver contato físico no teste, por conta do teor da cena. Ela disse lembrar que Kilmer a empurra na parede, como parte da cena, e então de cortar a ação. Ela nega que Kilmer tenha dado o soco.

"Eu não sou alguém que não leva essas coisas a sério", disse Bramon Garcia. "Eu posso falar da diferença entre alguém sendo abusivo e alguém tendo um momento de empolgação."

O acordo de confidencialidade absolve Stone e Kilmer de qualquer contravenção e proibe O'Heaney de falar no assunto em público. Ela diz agora que se arrepende de ter assinado. A atriz também relatou que o episódio fez sua carreira entrar em decadência, o que lhe forçou a voltar para seu estado natal, Wisconsin, para trabalhar no Greepeace.