Atriz australiana deve fazer 'Alice' em filme de Tim Burton NOVA YORK (Hollywood Reporter) - O diretor Tim Burton e a Disney encontraram sua nova Alice -- não no País das Maravilhas, nem em uma toca de coelho, mas na Austrália. A atriz australiana Mia Wasikowska, presença regular no seriado "In Treatment", da HBO, está em negociações finais para atravessar o espelho e entrar na versão criada por Tim Burton do clássico romance de fantasia de Lewis Carroll, "Alice no País das Maravilhas". O acordo encerra uma longa busca pela atriz que fará o personagem-título do filme de grande orçamento. Baseado em roteiro de Linda Woolverton ("O Rei Leão"), o filme será apresentado também no formato 3D. Wasikowska começou a atuar no seriado australiano "All Saints". Ela será vista a seguir contracenando com Daniel Craig no drama de guerra "Defiance", de Edward Zick, e acaba de filmar seu papel na cinebiografia "Amelia", de Mira Nair, estrelado por Hilary Swank e sobre a aviadora Amelia Earhart. (Por Gregg Goldstein)