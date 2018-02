'Atração Perigosa' afirma talento de Affleck na direção

Galã consagrado por filmes como Intrigas de Estado e O Pagamento, Ben Affleck faz sua segunda tentativa na direção no policial Atração Perigosa, em que ele, aliás, é também protagonista.

Adaptando, ao lado dos roteiristas Peter Craig e Aaron Stockard, o livro O Príncipe dos Ladrões, de Chuck Hogan, Affleck teve a alegria de ver seu filme galgar os primeiros postos da bilheteria norte-americana, consagrando-o como diretor. O primeiro filme que dirigiu, o drama Medo da Verdade, de 2007, teve resultados bem mais modestos e, no Brasil, foi lançado diretamente em DVD.

Affleck interpreta Doug MacRay, o sutil e esperto líder de uma gangue de ladrões de banco em Boston. O filme começa com uma de suas ações, nas quais invariavelmente eles usam máscaras.

Mantendo um controle rígido do tempo de cada etapa do assalto, eles são surpreendidos pelo imprevisto acionamento de um alarme por um gerente - o que leva um dos ladrões, o impulsivo James (Jeremy Renner, de Guerra ao terror), a agredi-lo, o que não faz parte dos métodos aprovados por Doug.

Pior ainda, como a polícia chegou, os ladrões tomam uma refém, a bancária Claire (Rebecca Hall, de Vicky Cristina Barcelona), que tem seus olhos vendados e é solta pouco depois.

O incidente coloca a quadrilha de sobreaviso. Um sinal de alerta surge quando Doug descobre que Claire mora na mesma vizinhança que todos eles, o bairro de classe média de Charlestown.

Nada indica que a moça tenha podido ver qualquer coisa que os identificasse, o que ela repete em seus depoimentos à polícia. Mas o agente do FBI Adam Frawley (Jon Hamm, do seriado Madmen) não está nada convencido e vigia Claire de perto, acreditando que pode ter algo a ver com os bandidos.

De seu lado, Doug e James também estão vigiando a moça, com objetivos bem diferentes. James quer matá-la ao primeiro indício de que ela possa entregá-los. Doug o controla porque sua intenção é evitar violência.

Inesperadamente, Doug se apaixona por Claire e aproxima-se dela de uma forma que coloca os dois em risco - e aumenta as suspeitas de Adam, que acompanha de perto os passos de Doug, um ladrão esperto demais para deixar pistas, que tem um pai na prisão (Chris Cooper), mas também uma fachada honesta, com um emprego legal, numa construção.

Montado esse cenário explosivo, o filme é conduzido com ritmo e energia eletrizante, com ótimas sequências de perseguição pelas ruas de Boston. São pontos altos a montagem, de Dylan Tichenor, e a fotografia, de Robert Elswit. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)