Atores de Hollywood escolhem os melhores de 2014

As apostas e bolões na escolha dos vencedores do Oscar ganha um bom termômetro na noite de hoje, com a cerimônia de entrega dos prêmios do SAG Awards, realizado pelo Sindicato de Atores dos Estados Unidos, no tradicional Shrine Exposition Center, em Los Angeles. A festa será exibida pelo canal por assinatura TNT na segunda, 26, uma dia depois, a partir das 22h30, por conta da transmissão do concurso Miss Universo, que acontece neste domingo, 25.

O SAG é considerado um bom termômetro do que podemos esperar no Oscar, diferentemente do Globo de Ouro, por exemplo, justamente porque muitos dos atores do sindicato integram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsáveis por votar na cerimônia mais importante de Hollywood, realizada no próximo mês, no dia 22 de fevereiro.

E, diante desse quatro, Birdman Ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), sai na dianteira, com quatro indicações, com a lembrança de Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton e para melhor elenco (o equivalente a melhor filme). Boyhood: Da Infância à Juventude, O Jogo da Imitação e A Teoria de Tudo, todos com três indicações cada, estão na sequência, também favoritos neste ano.

Como é votado por atores, o prêmio escolhe justamente os melhores entre seus iguais. As categorias de cinema são de melhor ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e equipe de dublês – além da já citada categoria de melhor elenco, disputada por Birdman, Boyhood: Da Infância à Juventude, O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação e A Teoria de Tudo. Todos os nomes que também disputarão o Oscar em menos de um mês.

Assim como o Globo de Ouro, o SAG também premia os melhores da televisão no ano passado, dividindo entre os gêneros de comédia e drama. Na telinha, os mais citados são House of Cards (uma produção do serviço de vídeos em stramin Netflix), Boardwalk Empire e Game of Thrones (ambas produções da HBO).

Peter Dinklage (Game of Thrones) e Steve Buscemi (Boardwalk Empire) aparecem na lista de indicados na categoria de melhor ator de série dramática, corrigindo um erro do próprio Globo, que os ignorou. Em compensação, Transparent, que levou dois Globos na cerimônia do início do mês, como melhor série dramática e melhor ator (para Jeffrey Tambor), foi ignorada pelo sindicato dos atores.

Principais categorias

Melhor elenco

‘Birdman’

‘Boyhood’

‘O Grande Hotel Budapeste’

‘O Jogo da Imitação’

‘A Teoria de Tudo’

Melhor ator

Benedict Cumberbatch

Eddie Redmayne

Jake Gyllenhaal

Michael Keaton

Steve Carell

Melhor atriz

Felicity Jones

Jennifer Aniston

Julianne Moore

Reese Witherspoon

Rosamund Pike

Ator coadjuvante

Edward Norton

Ethan Hawke

J.K. Simmons

Mark Ruffalo

Robert Duvall

Atriz coadjuvante

Emma Stone

Keira Knightley

Meryl Streep

Naomi Watts

Patricia Arquette

Equipe de dublês

‘Corações de Ferro’

‘Invencível’

‘James Brown’

‘O Hobbit’

‘X-Men’