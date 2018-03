Ator Vin Diesel ganha estrela na calçada da fama em Hollywood

O ator Vin Diesel gravou as mãos e pés no cimento em frente ao Chinese Theatre, marcando seu lugar na história de Hollywood, poucos dias antes do lançamento de seu filme mais recente, Velozes e Furiosos 7.

O filme é o último da franquia, que tornou o ator uma estrela de filmes de ação. É também o primeiro lançado após a morte de Paul Walker, que morreu em um acidente de carro em 2013, antes das filmagens terminarem.

Os outros atores da franquia se juntaram a Vin Diesel na cerimônia na quarta-feira, junto com a esposa do ator, Paloma Jimenez, e os filhos do casal.

Nascido Mark Sinclair Vincent, o ator de 47 anos fez sua estreia nos palcos quando criança, em uma produção independente.

Seu primeiro papel no cinema foi uma aparição não creditada no drama de 1990 Tempo de Despertar. Seu curta-metragem independente de 1994 Multi-Facial, cujo escreveu, produziu, dirigiu e estrelou, foi exibido no Festival de Cannes, chamando atenção do diretor Steven Spielberg, que o chamou para atuar no drama sobre a Segunda Guerra Mundial O Resgate do Soldado Ryan.

A lista de filmes em que Vin Diesel atuou inclui a trilogia As Crônicas de Riddick, Missão Babilônia e Guardiões da Galáxia.