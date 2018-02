Ator Shia LaBeouf se declara culpado por conduta desordeira

O ator de 28 anos, que estrelou a série de filmes "Transformers" e esteve ao lado de Harrison Ford em "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", estava vestido com um terno preto, camisa branca e gravata quando disse à corte que entendia o argumento.

De acordo com os termos de seu pleito, ele deve completar um programa de tratamento, comparecer a todas as aparições marcadas pela corte e não ser preso novamente por seis meses.

O juiz também pediu uma carta do estabelecimento no qual ele está se tratando.

Se ele cumprir todas as condições, em seis meses ele poderá retirar o pleito e o caso estará encerrado. Sua próxima data no tribunal foi marcada para novembro.

"Nós apreciamos a preocupação da resolução do assunto pelo escritório do promotor distrital", disse seu advogado, G. Robert Gage, a jornalistas na saída da Corte Criminal de Manhattan. "O assunto está resolvido", acrescentou.

O ator não fez nenhum comentário enquanto a polícia o escoltava para fora do tribunal e ele estava cercado por equipes de televisão e fotógrafos.

Pouco depois de sua prisão, o assessor do ator disse que ele estava recebendo tratamento ambulatorial e que ele havia percebido que seu comportamento estranho era parte de um problema maior.

O ator californiano foi levado para fora do Studio 54 em Nova York durante uma apresentação do musical "Cabaret" depois de ter começado um distúrbio usando linguagem obscena.

Ele foi acusado de conduta desordeira, transgressão e agressão de segundo grau em sua denúncia.

Sua prisão em junho seguiu uma série de incidentes nos quais ele se comportou de maneira estranha, entre eles um episódio no qual abandonou uma entrevista coletiva no Festival de Cinema de Berlim em fevereiro. Ele também compareceu a uma estreia no tapete vermelho com um saco de papel em sua cabeça no qual estava escrito "Eu não sou mais famoso".

LaBeouf estará ao lado de Brad Pitt no drama sobre a Segunda Guerra Mundial "Fury", que deve ser lançado ainda este ano.