Ator Sean Connery será premiado na Escócia O ator escocês Sean Connery será homenageado em Edimburgo, sua cidade natal, com um prêmio por sua trajetória da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFA). O ex-James Bond, de 75 anos, está na capital escocesa para participar do Festival Internacional de Cinema de Edimburgo. "Sean já havia recebido um prêmio honorário da BAFTA, além de ser membro da academia", declarou um porta-voz dessa entidade. "Mas esta é a primeira vez que a Escócia faz uma homenagem a esta grande lenda do cinema. Com este prêmio, a BAFTA agradecerá por seus 50 anos de trabalho na indústria do cinema internacional, e por seu contínuo apoio ao cinema escocês", acrescentou o porta-voz. Sean Connery interpretou o agente James Bond em diversos filmes da série, o último deles em 1983, "007 - Nunca Mais Outra Vez". Atuou, entre outros, em "Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões" (1991), "Armadilha" (1999) e "A Liga Extraordinária" (2003). Atualmente filma "Indiana Jones 4", de Steven Spielberg.