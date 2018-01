Ator Rowan Atkinson se despede de <i>Mr. Bean</i> O ator britânico Rowan Atkinson se despediu para sempre de seu personagem cômico Mr. Bean, com o qual fez muitas gerações se divertirem em sua série de televisão e em vários filmes. Atkinson, de 52 anos, disse que deixará de fazer o famoso personagem do inglês solitário, lerdo e excêntrico que inspirou a série de televisão homônima da década de 90 e diversos filmes longas-metragens. O ator admitiu que após protagonizar As Férias do Mr. Bean (Mr Bean´ Holidays), que estreou esta semana em Londres, "vai pendurar as chuteiras" do personagem cômico. "É muito pouco provável que haja outro filme do Mr. Bean ou outra série de televisão", declarou o ator. "Nunca devemos dizer nunca, mas é pouco provável que isto ocorra", acrescentou. O primeiro episódio de Mr. Bean foi transmitido em 1.º de janeiro de 1990 pela ITV, em uma popular série que continuou até 31 de outubro de 1995. Entre os filmes mais famosos do personagem estão O Problema com Mr. Bean (1992), Mr. Bean (1997) e o recente As Férias do Mr. Bean (2006). A série também virou desenho animado.