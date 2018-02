Ator Richard Kiel, vilão Jaws de '007', morre aos 74 anos de idade

Richard Kiel, o ator que interpretou o vilão Jaws na franquia do espião James Bond, morreu nesta quarta-feira, 10, aos 74 anos.

Kiel havia fraturado a perna na semana passada e foi internado em um hospital da cidade de Fresno, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo informações de um amigo da família, não se sabe se a causa da morte está diretamente relacionada ao acidente.

O ator atuou em longas como 007 - O Espião Que Me Amava (1977) e 007 Contra o Foguete da Morte (1979). Richard Kiel também ganhou fama ao contracenar a comédia Um Maluco no Golfe (1996), estrelada por Adam Sandler. No filme 007 Contra o Foguete da Morte, Jaws vai até o Rio e arrebenta, com os dentes, o cabo do bondinho do Pão de Açúcar.

Segundo baixa. Na semana passada, o ator Gottfried John, outro vilão de 007, morreu aos 72 anos. Reconhecido por seu papel em 007 Cotra GoldenEy, o ator morreu nos arredores de Munique, no sul da Alemanha.

Após começar sua carreira no teatro, John participou de vários filmes e, em 1974, conheceu o cineasta Rainer Werner Fassbinder, com quem colaboraria em diversas ocasiões, como em Berlim Alexanderplatz, minissérie considerada uma obra de culto.

No entanto, sua carreira não se limitou a Fassbinder, tendo em vista que o mesmo interpretou diversos papéis em filmes de diferente corte, desde 007 Contra GoldenEye (1995) até Asterix & Obelix Contra César (1998).