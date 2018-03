Ator Richard Gere tem ordem de prisão suspensa na Índia

A Suprema Corte indiana decidiu nesta sexta-feira, 14, suspender a ordem de prisão do astro de Hollywood Richard Gere emitida pelo tribunal de Jaipur após o ator ter dado um beijo no rosto na atriz indiana Shilpa Shetty, o que provocou fortes reações na Índia. A ordem de prisão foi emitida em 26 de abril do ano passado, após a denúncia de um advogado, que acusou Gere de atos obscenos por ter abraçado e beijado a atriz de Bollywood durante uma manifestação de combate à Aids. Os beijos repetidos dados por Gere no rosto de Shilpa provocaram protestos principalmente por parte de grupos de defesa dos valores hindus, que viram os beijos como ultraje ao pudor da atriz e afronta à cultura indiana. A Suprema Corte da Índia observou que não foi cometido nenhum ato obsceno, ainda que no país o beijo em público ou no cinema seja censurado, e que o advogado "passou uma péssima imagem do país, apresentando uma denúncia tão frívola". O ator está agora livre para entrar e sair da Índia e não deve mais se apresentar diante do tribunal.