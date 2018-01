Ator Ray Liotta é preso em Los Angeles após acidente O ator de Hollywoood Ray Liotta foi preso em Los Angeles sob suspeita de dirigir alcoolizado, informou a polícia. Liotta, de 52 anos, foi preso na tarde do sábado depois que seu carro esportivo bateu contra outros veículos estacionados perto de sua casa, em Pacific Palisades, disse no domingo o porta-voz do departamento de polícia da cidade, Mike López. Depois de ser fichado pelo delito, ele foi liberado após pagamento de fiança, acrescentou López. O ator, que interpretou o gangster Henry Hill no filme GoodFellas, de Martin Scorsese, está de volta às telas em outra saga Smokin´Aces. Ele ganhou um Emmy em 2005 por seu papel de ator convidado no seriado ER.