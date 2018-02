Ator que interpretou Lula já se imagina na festa do Oscar Recém-chegado de Buenos Aires, onde foi lançado 'Lula, O Filho do Brasil', o ator Ruy Ricardo Dias, dono do papel principal no filme, já se imagina em Los Angeles, na entrega do Oscar, ano que vem. "Eu sempre acreditei muito no filme. Ainda estou absorvendo as informações, é recente, mas quero muito estar lá na entrega. Temos muita chance, ele tem cara de Oscar, é um épico muito bem finalizado." O filme de Fábio Barreto foi escolhido para ser o representante do Brasil na disputa por uma vaga entre os indicados a melhor filme estranegeiro no Oscar 2011.