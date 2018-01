Ator processa produtores de "Brokeback Mountain" O ator Randy Quaid, que participou do filme "O Segredo de Brokeback Mountain", acionou nesta sexta-feira judicialmente os produtores porque recebeu muito pouco por seu trabalho, informaram fontes da justiça. O filme, que conta uma história de amor entre dois vaqueiros, deu o Oscar de melhor diretor para o cineasta Ang Lee. Com o custo de 14 milhões de dólares, o filme teve uma receita até agora de 160 milhões de dólares. Na reivindicação apresentada a um tribunal de Los Angeles (Califórnia), Quaid afirma que os produtores o convenceram a atuar recebendo um pagamento simbólico. O ator, que interpreta um granjeiro que contrata os dois personagens principais, diz que os produtores "falsamente caracterizaram o filme como uma obra de pequeno orçamento e sem possibilidades de gerar lucro". No processo, o demandante acrescenta que o próprio diretor disse a ele que "temos muito pouco dinheiro e todos estão se sacrificando para realizar o filme".