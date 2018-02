Ator Phillip Seymour Hoffman é encontrado morto em seu apartamento

O ator Philip Seymour Hoffman foi encontrado morto na manhã deste domingo em seu apartamento, em Nova York. O Departamento de Polícia de Nova York ainda investiga o ocorrido para determinar a causa da morte do ator, de 46 anos. Mas, segundo policiais, tudo indica na direção de overdose - em 2013, o ator havia sido internado para tratamento de vício em heroína. De acordo com o jornal The New York Times, um amigo do ator foi até sua casa após não conseguir contato com ele pelo telefone e encontrou o corpo na banheira do apartamento, com uma seringa enfiada no braço.

Em 2006, em entrevista ao programa 60 Minutes, Philip Seymour Hoffman falou de sua dependência das drogas. Disse que havia provado tudo. Declarou-se limpo. Há tempos lutava contra o vício. No ano passado, foi internado numa clínica de reabilitação. As drogas estavam ficando mais pesadas - heroína. Ontem, a luta de Seymour Hoffman chegou ao fim.

Justamente em 2006, Hoffman ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel em Capote, de Bennett Miller, sobre o período em que Truman Capote escreveu À Sangue-Frio. Hoffman graduou-se em Artes Cênicas na Tisch School of the Arts, em Nova York, em 1989. Três anos depois, já estava em Hollywood, contracenando com Al Pacino em Perfume de Mulher. A carreira inclui grande papéis. Trabalhou com independentes (Todd Solondz, de A Felicidade) e com a fina flor do mainstream.

Em Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, de 1997, fazia o gay que tentava ir para a cama com o astro pornô interpretado por Mark Wahlberg. Anderson fez dele um de seus favoritos, e lhe ofertou papéis em Magnólia e O Mestre. Pelo último, colheu mais uma de suas três outras indicações para o Oscar. Filmou com os Coen (O Grande Lebowski) e Sidney Lumet (Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto). Foi um memorável vilão, o melhor da série, em Missão Impossível 3. E estava em outra série, Jogos Vorazes, como Plutarco Heavensbee.