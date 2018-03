Ator Patrick Swayze está com câncer no pâncreas

O ator Patrick Swayze, de 55 anos, dançarino e astro de filmes como Dirty Dancing - Ritmo Quente e Ghost - do Outro Lado da Vida, está com câncer no pâncreas, conforme notícias publicadas nesta quarta-feira, 5. Segundo informou o site do jornal New York Post, a doença foi diagnosticada há mais de um mês, de acordo com um representante do ator. A notícia do jornal segue relatos semelhantes que saíram em tablóide da imprensa. O porta-voz de Swayze se recusou a comentar o fato com a Reuters. Nenhum outro detalhe estava disponível. O ator é mais conhecido por seu papel como instrutor de dança Johnny Castle contracenado ao lado da personagem de Jennifer Grey, a encantadora adolescente Frances "Baby" Houseman, no filme musical Dirty Dancing, de 1987. O filme, que conta a história de um improvável romance entre o par em um resort de Catskills em Nova York, nos anos 60, desafiou as expectativas de se tornar um enorme sucesso, dando a ambos indicações ao Globo de Ouro. Swayze cantou a música "She's Like the Wind" para a trilha sonora do filme e deixou como sua marca registrada "Nobody puts Baby in the corner", que se tornou a principal canção de Dirty Dancing, que também ficou marcado por levar o Oscar de Melhor Música com "(I've Had) The Time of My Life" - que permanece muito popular após duas décadas, e é constantemente reprisado na TV. Swayze passou a ser um astro ao lado de Demi Moore, em 1990, com o triste e romântico Ghost, que também foi sucesso de bilheteria e indicado ao Oscar de Melhor Filme. Swayze, que nasceu no Texas e cuja a mãe, bailarina e coreografa, tinha um estúdio de balé no Houston, começou atuando desde cedo como dançarino, antes de fazer carreira na TV e em filmes de Hollywood.