Ator Neil Patrick Harris vai apresentar Oscar de 2015

O ator Neil Patrick Harris será o apresentador da cerimônia do Oscar em 2015, anunciaram nesta quarta-feira os organizadores da maior premiação do cinema.

Harris, de 41 anos, que é mais conhecido como Barney Stinson no sitcom da CBS "How I Met Your Mother", também já apresentou o prêmio Emmy da TV, o qual ele já venceu, e o Tony Awards de teatro.

A 87ª edição do Oscar, entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, será realizada em uma cerimônia televisionada em Los Angeles em 22 de fevereiro.

A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres apresentou a cerimônia do Oscar neste ano, que teve a maior audiência em 14 anos, com 43,7 milhões de pessoas sintonizadas.

DeGeneres, que é assumidamente homossexual, assim como Harris, zombou dos poderosos na sala, entregou pizza e fez um selfie repleto de estrelas que estabeleceu o recorde de mais retweets na rede social.

(Reportagem de Eric Kelsey e Piya Sinha-Roy)