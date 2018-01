Ator Matt Damon diz que espera roteiro sobre Bob Kennedy

Sites de celebridades alardearam nesta semana que Damon viveria no cinema o senador, assassinado em 1968 quando era candidato a presidente dos EUA, mas que ainda não havia recebido o roteiro. Nesta sexta-feira, o ator confirmou esses relatos.

"Não vi um roteiro ainda, mas tenho conversado com o (diretor) Gary Ross a respeito disso há mais de um ano, e estamos realmente animados", disse Damon à Reuters, numa entrevista para divulgar seu próximo filme de ação, "Green Zone."

"É sempre preciso esperar o roteiro. O Gary é um grande escritor e grande diretor, então estou confiante de que vá acontecer. O roteiro está vindo no mês que vem."

Ross escreveu e dirigiu "Alma de Herói" (2003) e está comprometido com a direção do filme sobre Kennedy, ainda sem título, mas que será baseado numa biografia de Evan Thomas, com roteiro de Steven Knight, segundo a imprensa.

(Reportagem de Christine Kearney)