Ator Jeremy Renner fica ferido após briga

BANGCOC - O ator Jeremy Renner ficou levemente ferido em uma briga de bar em Phuket, popular destino turístico ao sul da Tailândia, que acabou com seis detidos por tentativa de assassinato, informou a imprensa local nesta sexta-feira.

A confusão ocorreu por volta das 4h30 de quinta-feira, no bar Rachada Pub, onde Renner estava na companhia de um grupo de amigos, informou o periódico The Nation.

Segundo a Polícia, a briga começou quando Vorasit Issara, gerente do complexo Sri Panwa Resort e membro do grupo que acompanhava a estrela de Hollywood, deixou cair um copo no chão.

O incidente provocou a reação de membros da segurança e empregados do estabelecimento, que partiram para a briga com Vorasit e seus guarda-costas em uma confusão na qual foram lançados corpos e cadeiras, além de terem sido usados paus, navalhas e até um machado de fabricação caseira.

Renner, que segundo a Polícia não participou da briga, sofreu cortes em um braço pelo impacto de um dos copos lançados, enquanto Vorasit acabou no hospital com ferimentos de arma branca no estômago, cortes nos tendões do pescoço e escoriações por todo o corpo.

Os seis detidos, acusados de tentativa de assassinato, são funcionários do bar, que estava aberto passadas as 4h da madrugada, três horas além do permitido.

Além de participar de Missão Impossível 4: Protocolo Fantasma, Renner protagonizou filmes como S.W.A.T. - Comando Especial e Guerra ao Terror, pelo qual concorreu ao Oscar de melhor ator.