Ator japonês Ken Takakura morre aos 83 anos

Ken Takakura, ator conhecido como “Clint Eastwood do Japão” por seus papéis como sujeito durão em mais de 100 filmes e que ganhou fama internacional com o filme Chuva Negra, do premiado diretor Ridley Scott, morreu aos 83 anos.

Takakura, que gravou junto a celebridades norte-americanas como Tom Selleck e participou de filmes dirigidos por diretores renomados como Sydney Pollack e Zhang Yimou, morreu em 10 de novembro vítima de linfoma, disseram seus representantes nesta terça-feira.

Nascido com o nome Goichi Oda em Oita, na ilha de Kyushu, sudoeste do país, Takakura iniciou na indústria cinematográfica em 1955 após realizar um teste em Toei, um dos maiores estúdios do Japão, apenas por curiosidade.

Ele tornou-se conhecido em audiências internacionais pelo papel no filme de Pollack “Yakuza”, de 1975, após atuar ao lado do ator norte-americano Robert Mitchum. Também teve destaque na comédia “Um Peixe Fora D’água”, de 1992. Em 2005, ele apareceu no filme “Um Longo Caminho”, de Zhang.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas foi no suspense policial “Chuva Negra”, de 1989, onde ele interpretou um policial japonês atuando ao lado de Michael Douglas, que ele conquistou renome internacional.