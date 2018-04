Ator inglês Max Ryan estará em sequência de 'Sex and the City'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Na sequência do filme "Sex and the City", a personagem Samantha (Kim Cattrall) vai mirar um novo galã na pele do ator inglês Max Ryan, que fará o papel de Rikard, um arquiteto europeu que cruza seu caminho.

O quarteto central formado por Sarah Jessica Parker, Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon está inteiro no novo filme, que está sendo rodado em Nova York.

A atuação mais recente de Ryan foi no filme "Death Race", de Paul Thomas Anderson ("Magnólia", "Sangue Negro"). Entre seus filmes se encontram o polonês "Skorumpowani", o horror "Three" e "A Liga dos Homens Extraordinários", no qual apareceu como Dante.

Michael Patrick King, que escreveu e dirigiu o primeiro longa-metragem de "Sex and the City", repete os papéis na sequência do filme baseado na bem-sucedida série de televisão.