Ator Ian McKellen repetirá papel de Gandalf em 'Hobbit' O ator britânico Ian McKellen vai repetir o papel do mago Gandalf nos filmes baseados no livro "O Hobbit", de J.R.R Tolkien, disse ele a uma revista de cinema. O ator de 68 anos interpretou o mesmo papel na famosa trilogia "O Senhor dos Anéis", dirigida por Peter Jackson. O produtor mexicano Guillermo del Toro deve dirigir os dois filmes baseados em "O Hobbit". "Sim, é verdade", disse McKellen à revista Empire. "Falei com Guillermo na mesma sala em que Peter Jackson me ofereceu o papel e ele confirmou que eu faria o papel de novo. Obviamente, não é um papel para recusar, eu adorei fazer o Gandalf." Del Toro, diretor de "O Labirinto do Fauno", irá morar na Nova Zelândia nos próximos quatro anos para fazer os filmes "Hobbit". Jackson será produtor-executivo, de acordo com a New Line Cinema e os estúdios Metro-Doldwyn-Mayer. Os estúdios disseram que as filmagens vão começar em 2009. O lançamento do primeiro filme deve acontecer em 2010, e a sequência, em 2011.