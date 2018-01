Ator Heath Ledger é encontrado morto em Nova York

O ator australiano Heath Ledger, de 28 anos, que estrelou o filme O Segredo de Brokeback Mountain, foi encontrado morto na tarde de terça-feira, 22, em seu apartamento em Manhattan, em Nova York. "Ele foi encontrado inconsciente, dentro do apartamento, e dado como morto", disse o porta-voz da Polícia de Nova York, Paul Browne. "Estamos investigando a possibilidade de uma overdose. Havia comprimidos perto da cama", afirmou o porta-voz. Segundo o correspondente da BBC em Nova York Matthew Price, a hipótese de suicídio não é descartada pela polícia. De acordo com a polícia, Ledger iria receber uma sessão de massagem no apartamento. Quando a empregada foi avisá-lo que a massagista havia chegado, às 15h26 (18h26 em Brasília), encontrou o ator morto. Logo após a notícia da morte, uma multidão de fãs e jornalistas se concentrou em frente ao apartamento do ator, no Soho. O corpo do ator será submetido a uma autópsia nesta quarta-feira, segundo a polícia. "Trágica e acidental" Na cidade australiana de Perth, onde o ator nasceu, seu pai, Kim Ledger, afirmou que a morte do filho foi "trágica e acidental". Kim Ledger disse que seu filho "tinha os pés no chão", era generoso e amava a vida. "Heath tocou tantas pessoas em tantos níveis diferentes durante sua curta vida que poucos tiveram o prazer de realmente conhecê-lo", disse o pai do ator. A morte de Ledger foi lamentada por diversas celebridades de Hollywood. "Eu tinha tanta expectativa em relação a ele. Ele estava apenas começando, e a sua morte, tão jovem, é uma perda trágica", disse o ator Mel Gibson, que contracenou com Ledger em O Patriota. No filme, de 2000, Ledger interpretava o filho do personagem de Gibson. "Que tragédia terrível. Meus pensamentos estão com sua família", disse a atriz Nicole Kidman, que também é australiana. John Travolta, que estava na Austrália quando foi noticiada a morte de Ledger, disse que o jovem ator era um de seus preferidos. "É uma perda enorme", afirmou Travolta. Cowboy gay Ledger ganhou fama mundial por sua atuação em O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005, em que interpretava um cowboy gay. Ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel, mas acabou perdendo a estatueta para Philip Seymour Hoffman, de Capote. O diretor de O Segredo de Brokeback Mountain, Ang Lee, disse que a interpretação de Ledger no filme se comparava à de Marlon Brando quando jovem. Recentemente, Ledger apareceu em I´m not There, como um dos vários atores que interpretam Bob Dylan no filme. Uma de suas últimas atuações no cinema foi como o Coringa em Batman - The Dark Knight, ainda inédito. Ledger deixou uma filha de dois anos, Matilda, de seu relacionamento com a atriz Michelle Williams, que interpretava sua mulher em O Segredo de Brokeback Mountain. O casal havia se separado em setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.