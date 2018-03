Ator francês Jean Rochefort morre aos 87 anos

PARIS - O ator Jean Rochefort, um dos rostos mais conhecidos do cinema francês, com 113 filmes, morreu nesta segunda-feira, 9, aos 87 anos, conforme a imprensa local.

Internado de agosto por problemas de saúde, o ator de O Artista e sua Modelo, dirigido por Fernando Trueba, morreu em um hospital de Paris.

Vencedor de diversos prêmios, Rochefort era um dos atores mais queridos do país, tanto por seu trabalho no cinema quanto pelos papéis na TV e no teatro.

Nascido na capital francesa, em 29 de abril de 1930, estudou com nomes como Annie Girardot, Michel Beaune e Jean-Paul Belmondo, de quem virou grande amigo. Ao longo da carreira, Rochefort combinou papéis em grandes filmes com outros de estilo mais popular.

Irônico e eclético, sempre fez questão de falar o que pensava, o que, por vezes, fez com que ele ficasse no centro de polêmicas.

Sua última aparição na telona foi em 2015, quando protagonizou A Viagem de Meu Pai, com Sandrine Kiberlain. Foi durante a divulgação do filme que ele afirmou ter protagonizado longas "lamentáveis" e mostrou desejo de "escolher melhor os papéis".

"Não quero castigar mais o público", brincou ele, que nos últimos anos atuou em muitos documentários para a TV.