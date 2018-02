Ator espanhol Manuel Alexandre morre aos 92 anos

O ator, que sofria de câncer, estava há vários dias internado no Hospital San Camilo de Madri, pois seu estado de saúde se tinha deteriorado.

Manuel Alexandre trabalhou em mais de 300 filmes, como "Welcome, Mr. Marshall", "Calle Mayor" e "Amanece Que No Es Poco", em peças de teatro e séries de televisão.

Nascido na capital espanhola em 11 de novembro de 1917, estreou nos palcos em 1945. Oito anos depois, atuou no cinema em "Welcome, Mr. Marshall", de Luis García Berlanga, quem o transformou em parceiro frequente de filmografia.

Agraciado com a Medalha do Mérito das Belas Artes em 2002 e com o Goya de Honra em 2003, seu último grande papel foi o de Francisco Franco na série "20-N". Ele se despediu do cinema com "Campamento Flipy", de Rafa Parbus.