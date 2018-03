Ator Eddie Murphy ganha estátua gigante em Nova York

Uma estátua gigante do ator Eddie Murphy foi colocada na quinta-feira, 3, na Times Square, uma das regiões mais movimentadas de Nova York. Com cinco metros de altura e pesando três toneladas, o retrato faz parte de uma operação publicitária para promover a estréia do mais recente filme de Murphy, Meet Dave. Foto: AP O filme conta a história de um grupo de minúsculos extraterrestres que desembarcam na Terra em busca de socorro, a bordo de uma nave que tem a forma de um ser humano: no caso, o próprio Eddie Murphy. Uma criança brinca com seu pai dentro da estátua de Murphy instalada na Times Square. Foto: AP